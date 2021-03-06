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Правозащитница Хеда Саратова умерла в Чечне

13:23, 07 марта 2021
Хеда Саратова Хеда Саратова Фото: Елена Афонина/ТАСС

В Чечне после продолжительной болезни умерла правозащитница Хеда Саратова, которая входила в Совет по правам человека при главе Чечни.

Это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения, — заявил глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев журналистам РИА Новости.

Саратова родилась 2 ноября 1965 в Шатойском районе. Работала преподавателем русского языка и литературы, была независимым журналистом. Правозащитной деятельностью женщина стала заниматься с начала 2000-х годов. В последние годы помогала возвращать из Ирака и Сирии женщин и детей, которых насильно вывезли в зону боевых действий.

Как писал NEWS.ru, Общественная палата России рассмотрит вопрос об исключении Марины Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии Москвы без её участия. Её обвиняют в разглашении тайны следствия по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь. Литвинович опровергает эти претензии.

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