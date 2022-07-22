Правозащита, порно, суд: для «омбудсмена полиции» запросили шесть лет В Москве подошёл к концу процесс над Владимиром Воронцовым

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Владимир Воронцов

В Люблинском суде Москвы завершился процесс против Владимира Воронцова — бывшего майора МВД и создателя паблика «Омбудсмен полиции». Прокурор отказался от девяти из 14 обвинений и попросил назначить подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы. «Омбудсмен» уже два года находится в СИЗО: в зависимости от статьи УК день в изоляторе зачитывается за полтора-два в колонии. Приговор огласят 2 августа. Подробности — в материале NEWS.ru.

Полицейский инфлюенсер

Как заявил адвокат Владимира Воронцова Александр Самухов, процесс ведётся достаточно объективно.

Суд нам позволил представить все доказательства, которые были у защиты. И я хотел бы отметить мужество прокурора, который по такому политизированному делу смог отказаться от ряда обвинений. Думаю, по головке его за это не погладят. В связи с политизированностью дела мы не ждем какого-то сверхъестественного [результата], надеемся, что будет хотя бы меньше запрашиваемого прокуратурой, — заявил NEWS.ru Самухов.

Его доверитель отработал в МВД 13 лет, получил звание майора: служил в отделе на метрополитене, оперативником в разных подразделениях, в том числе в Центре по противодействию экстремизму ГУВД Москвы. На момент увольнения занимался конвоированием задержанных.

Фото: shutterstock

Уходил Воронцов из полиции в результате конфликта с начальством, и это определило его дальнейшую деятельность. Сначала во «ВКонтакте», потом в Telegram и Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) он завёл паблик «Омбудсмен полиции», в котором описывал проблемы сотрудников МВД. Он жёстко высказывался о руководстве правоохранительных органов, публиковал внутренние документы полиции.

Бесправие рядовых сотрудников правоохранительных органов оказалось очень востребованной темой: на соцсети Воронцова подписалось более 400 тысяч человек. Вскоре полицейские стали обращаться к нему за юридической помощью в случаях юридических споров с начальством. Конфликтовал защитник бывших коллег с МВД, а с руководством Росгвардии у него сложились конструктивные отношения.

За решёткой Воронцов оказался весной 2020 года: этому предшествовали два обыска, в том числе в присутствии съёмочной группы РЕН ТВ. Первоначально на него завели уголовное дело по статье о распространении ложной информации о коронавирусе (не предполагает реального лишения свободы). Но этот эпизод в окончательное обвинение не попал.

До суда, который начался в конце 2021 года, дошли 14 эпизодов: вымогательство за нераспространение порнографических съёмок, распространение порнографических материалов, клевета, оскорбление представителя власти. После ареста Воронцова руководство МВД обращалось ко всем, кто мог пострадать от его действий, с просьбой давать показания на «омбудсмена».

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Владимир Воронцов

Преследования и скандалы

Владимира Воронцова признал политзаключенным правозащитный центр «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован), а также составил подробную хронологию преследования «омбудсмена». Сейчас этой же темой занимается новый правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал».

Политическое дело завели на бывшего сотрудника правоохранительных органов — это ситуация уже необычная. Особенно важно, что Воронцов занимался поддержкой действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, защитой их прав. Это очень значимая вещь: бесправие перед лицом государства в первую очередь самих правоохранителей — один из столпов системы. Высока степень абсурдности его преследования — не так часто бывает, что человека сначала арестовывают, а потом публикуют объявления на всех заборах: расскажите, что за преступления человек совершил. Мусор, который они насовали в обвинение, практически весь исчез — это были малозначительные и труднодоказуемые [эпизоды], по каким-то из них истек срок давности, — рассказал NEWS.ru руководитель нового проекта Сергей Давидис.

Как пояснил адвокат Александр Самухов, прокуратура не обязана была пояснять, на каких основаниях она отказалась от девяти из 14 эпизодов. Так она и поступила: прокурорский документ опубликован в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».

Развалившиеся эпизоды — разные. Ирина Адина — бывшая сотрудница МВД из Саранска. Воронцов помогал ей оспаривать увольнение. Вместе с группой сторонников «омбудсмена», когда того отправили в СИЗО, Адина решила «внедриться в следствие». Она «откликнулась на призыв МВД» давать показания на Воронцова: якобы он требовал с неё деньги за обманом попавшие к нему видео Адиной в голом виде.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Владимир Воронцов

Общение с оперативниками Управления собственной безопасности ГУВД Москвы и другими полицейскими чинами Адина писала на скрытый диктофон и затем выложила на YouTube.

Совершенно другой эпизод — адвоката Веры Подкозлиной. Она рассказала NEWS.ru, что увидела репортаж о задержании «омбудсмена полиции», в котором призывали писать заявления лиц, от него пострадавших. Подклозлина утверждает, что Воронцов её ранее оклеветал.

В 2017 году у меня как адвоката был инцидент. Молодой человек, майор полиции, избил моего доверителя. Я приехала, естественно, туда. Этот же молодой майор сбросил меня с третьего этажа. Было уголовное дело, молодой человек был осужден к шести годам лишения свободы условно. Адвокат майора написал Воронцову личное письмо, где меня оклеветал — якобы я вела себя непотребно, благодаря чему у майора не было другого выхода, как скинуть меня с третьего этажа. Воронцов это опубликовал. Мы связались с товарищем Воронцовым, писали ему, что есть вступивший в законную силу приговор суда, Воронцов может посмотреть установленные судом обстоятельства дела. Я просила публикацию снять. Я — человек публичный, меня клиенты находят в интернете. Воронцов обращение проигнорировал, открытые обсуждения меня [в соцсетях «омбудсмена»] были совершенно нецензурные. Мне предлагали вывернуть матку и натянуть на голову, — рассказывает Вера Подкозлина.

Она предполагает, что от её эпизода прокурор отказался за истечением срока давности. Подкозлина также заявила гражданский иск к «омбудсмену».

Неволя и насилие

Когда Воронцов вёл свой паблик, неоднократно появлялись обвинения в его связях с неонацистами. Знакомство с ними он не отрицал. «Омбудсмен» — одноклассник одного из соратников известного ультраправого, ныне покойного Максима Тесака Марцинкевича. В интернете всплыло немало фотографий Воронцова с соратниками Тесака. На одной из них Воронцов был в майке музыкального коллектива Outlaw Heroes Standing.

В истории с этой популярной в свое время у националистов группой оказался собеседник NEWS.ru, попросивший об анонимности. Он проходил по уголовному делу Ирины Липской: летом 2012 года группу молодых антифа задержали и судили за несколько стычек с использованием травматического пистолета.

Меня задержали вместе со знакомыми якобы за нападение на концерте Outlaw Heroes Standing. Мама пыталась выяснить, где я нахожусь, обзванивала отделения полиции и больницы. Не знаю, кто это сделал: ей позвонили и сказали, что я в морге, умер от передозировки наркотиков. Я один был в камере ОВД «Пресненский», в три-четыре часа ночи 1 июля в камере открылась дверь, Владимир Воронцов повёл меня в большой кабинет на первом этаже ОВД, в котором были ещё трое полицейских. Первый вопрос был: «Будем общаться по-хорошему или по-плохому?» Я сказал: «По-хорошему» — и получил от Воронцова удар в область солнечного сплетения. Они посадили меня на стул, начался допрос. Они пытались заставить меня написать объяснительную так, как им было нужно. Не могу сказать, что меня избивали, но были угрозы, удары, психологическое давление, — говорит собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он добавляет, что тогда «было страшно». На тот момент ему было 19 лет, и самым старшим был «грузный бородатый эшник лет 45», который «воздействовал» на задержанного, кинул ему в лицо борсетку и таскал по кабинету.

Воронцов стоял и смотрел, иногда давал мне подзатыльники. Угрожали посадить меня на швабру — швабра в кабинете была. Это продолжалось в течение минут 30–40. Затем в ОВД пришёл правозащитник из Общественной наблюдательной комиссии: друзьям удалось узнать, что мы именно в этом ОВД. Далее неоднократно видел Воронцова на следственных действиях и в суде, он постоянно здоровался с потерпевшими по делу ультраправыми за руку, прекрасно с ними общался, подвозил их на личном автомобиле. Пару раз довёл мою мать до слёз, — продолжил он.

Обвиняемые по делу Липской были освобождены от наказания по амнистии. Они неоднократно обращались к правозащитникам с жалобами на неправомерные действия полицейских. Собеседник NEWS.ru говорит, что узнал Воронцова на фотографиях, когда тот стал фигурировать в СМИ как администратор «Омбудсмена полиции».

Воронцов подтверждал, что как оперативник Центра «Э» занимался этим уголовным делом. По его версии, с ультраправыми он общался исключительно в силу служебной необходимости.

В Telegram-канале «Омбудсмен полиции» опубликовано обращение Владимира Воронцова накануне приговора. Он обещает больше не досаждать «генералам МВД», говорит, что деятельность начал, «поверив, что Россия — демократическое правовое государство». Сейчас же он хочет вернуться к жене и шестилетней дочери.