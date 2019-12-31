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На дорогах столицы в ночь на 1 января были преимущественно такси. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Большинство машин с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на дорогах Москвы были такси, — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства. По его словам, всего в это время по городу передвигались...