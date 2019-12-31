Представители православного движения «Сорок Cороков» и Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта борются с семейным насилием из-за пьянства в период новогодних праздников с помощью пробежек в рамках акции «Муромская дорожка», которую 1 января поддержали более чем в 40 городах России, а также в Приднестровье и Сербии.
Организаторы «Муромской дорожки» напомнили, что для православных 1 января — день Рождественского поста, когда запрещается пить алкоголь, и предложили объявить 2020-й годом трезвости.
По статистике, 84% правонарушений в быту совершаются в результате алкоголизма и наркомании. А мы считаем, что русский — значит трезвый, — заявил координатор движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.
Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Новым годом.
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