«Православные» Sims как маркер проблемы: депутаты не понимают реальности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Юрию Андропову, который, по мнению некоторых граждан Страны Советов, был последним настоящим генсеком, приписывают фразу «мы совершенно не знаем общества, в котором живем». С годами фраза обрела несколько вариаций, но смысла не потеряла. Не потеряла она, к сожалению, и актуальности. О чем внезапно лишний раз напомнила компьютерная игра The Sims 4. Ну и депутаты российские, куда ж без них.

Целая межфракционная группа из них — Екатерина Стенякина («Единая Россия»), Яна Лантратова («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ) и Ярослав Нилов (ЛДПР) — предложили создать ни больше ни меньше «православный» аналог симсов. И к сожалению, это не прямая цитата, ведь попроси депутаты «православных симсов» — они бы моментально стали на несколько шагов ближе к простому народу — сленг он же сближает.

Но, к сожалению, цитата не прямая, а предложение странное. Странное по двум причинам. Во-первых, оно адресовано правительству. Неиронично — я очень высокого мнения о Михаиле Мишустине, более того, я высокого мнения и о некоторых членах правительства. Но я очень сильно сомневаюсь в их компетенциях по созданию в 2023 году конкурентоспособной видеоигры. Нет, наверное, если попросить Эльвиру Набиуллину, то она сможет. Но кто тогда за рублем следить будет? То-то же.

Вторая причина — в самом векторе для «новых симсов». Вот Екатерина Стенякина, которая один из авторов законопроекта, говорит, что и сама ветеран строительства домов — играла, мол, с первой части, когда еще в школе училась. И это радует — в Госдуме есть люди одного со мной культурного кода. Но вместе с тем возникает и скепсис по отношению к истинным мотивам депутата Стенякиной. Ведь все мы помним и знаем, что оригинальные the Sims — это вполне себе игра о традиционных ценностях. Примерно первые 100 часов. А потом, когда идеальная семья создана, суперособняк отстроен, а потомство потомства дало потомство, вот тогда уже начинается демонтаж лестниц из бассейнов, удаление дверей и прочий «нетрадиционализм».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

И игравший не может не знать об этом. Вот и получается, что либо Стенякина не играла, но хочет сойти за свою — «how do you do, fellow kids?». Либо играла, но стесняется некоторых результатов — и это хуже. Хуже, потому что подспудно указывает на то, что молодой депутат увязла в старческом нарративе «сегодня ты убиваешь в игре — завтра убиваешь в реале». Представьте, сколько Римских империй существовало бы сейчас в мире, будь всё это правдой.

Я не знаю, основная это проблема, или «вторая», или побочная, но вижу, что она продолжает существовать — разрыв между властью и народом. Разрыв не финансовый, разрыв не социальный, а разрыв ментальный. Это когда люди, которые никогда не снимали квартиры через специальные сервисы, которые никогда не продавали и не покупали ничего на интернет-барахолках, пытаются рассказывать современным гражданам, как им жить, и даже пишут под это законы.

У нас хорошие люди, мы хорошие граждане — нам говорят, что реальность изменилась, надо жить по-новому — мы адаптируемся и живем. И таких призывов и таких адаптаций только за последние 30 лет не меньше 5. Осталось понять, откуда у депутатов наших такая ригидность сознания и почему они всегда живут прошлым, которое сами и клеймят. Ну или им, наконец, стоит узнать общество, в котором живут.

