https://static.news.ru/photo/2909f3dc-dc26-11e9-a31b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Православные христиане в субботу, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это один самых главных и почитаемых праздников, относящихся к земной жизни Иисуса Христа.

В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Геленджике, сообщает ТАСС . Во всех храмах проведут торжественные молебны. Священнослужители облачаются в одежды голубого цвета, который символизирует чистоту и непорочность.

Согласно Библии, Дева Мария родилась в городе Назарете и воспитывалась в благочестии и чистоте при храме, а затем была удостоена стать матерью Иисуса.

Как ранее писал News.ru, Московский патриархат принял под свою юрисдикцию главу Русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна, а также всех клириков, которые желали присоединения к Русской православной церкви. Патриарх Кирилл заявил, что это событие закрыло тему разделения церкви за рубежом.