Православные объяснили невозможность заразиться COVID при причастии

https://static.news.ru/photo/795e5210-8261-11ea-9f0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Верующие во многих городах России стремятся попасть в храмы, несмотря на запреты санитарных врачей и рекомендации РПЦ оставаться дома из-за коронавируса. Журналисты узнали, почему они не боятся инфекции.

Издания «Медиазона» и «Такие дела» поговорили с противниками и сторонниками карантина. Так, 37-летний столичный предприниматель Андрей Яковлев резко осуждает запрет посещать церкви во время эпидемии. Он настаивает, что от причастия невозможно заразиться.

Поцеловав икону — да, можно заразиться. От причастия, лжицы — нет. Трудно в это поверить, учитывая, что постоянно от одной лжицы причащаются сотни людей в московских храмах, в тубдиспансерах. Ежедневно, годами. А священник облизывает после всех лжицу и допивает остатки, — пояснил он.

С ним согласен 66-летний Александр Робертович Штильмарк, редактор журнала «Православный набат» и лидер движения «Чёрная сотня».

От причастия физически невозможно заразиться, потому что всё-таки вино и хлеб пресуществляются в тело Христово. Надо быть очень атеистом, чтобы думать, что кровь и тело Христовы могут нести в себе какую-то отраву, — заявил он.

COVID-19 подтверждён у 24 клириков Московской епархии и у 18 священников. Список церквей, где они служат, включает храмы Симеона Столпника за Яузой, Андрея Первозванного в Метрогородке, Вознесения Господня на Гороховом Поле, Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, Спаса Нерукотворного Образа в Перово и другие.

Коронавирус нашли и у священнослужителей храма Живоначальной Троицы в Свиблово. Помощник его настоятеля протоиерей Александр Тимофеев считает, что церкви нужно было закрыть для прихожан ещё неделю назад. В миру священник был учёным-биологом и понимает всю серьёзность эпидемий.

Остаться дома он убеждал и прихожан храма, где служит. По мнению отца Александра, люди, упрекающие верующих в соблюдении карантина, делают это «не от веры, а от самоуверенности».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались. Среди них много священников. В Южной Корее очагом распространения инфекции и вовсе стала христианская организация.

В Европе из-за ситуации с коронавирусом богослужения проходят без прихожан. Так, в Ватикане папа римский Франциск провёл праздничную службу в Вербное воскресенье по католическому календарю в пустом соборе Святого Петра.

Ранее NEWS.ru писал о задержании бывшего священника Артёма Скрипкина за попытку устроить крестный ход в Санкт-Петербурге. Он попытался начать шествие от Казанского собора против решения «врагов православия» закрыть храмы в городе. К нему присоединился ряд верующих. Мужчину поймали полицейские и доставили в отделение, где был составлен протокол.