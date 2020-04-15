Православные христиане встретили Великую субботу

https://static.news.ru/photo/cc8b7382-8149-11ea-90ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У православных христиан наступила Великая суббота, последний день перед Пасхой. Богослужения во многих российских храмах проходят в этом году без прихожан в связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В отличие от учеников Христа, которые боялись и не знали, сомневались, мы точно знаем, что Пасха будет, мы знаем, что Христос воскрес, и мы обязательно будем, как сказал один богослов, «настигнуты радостью», — цитирует РИА Новости главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Он сообщил, что в Великую субботу священники меняют тёмные облачения на белые, а отрывки из Священного Писания и исполняемые на литургии песнопения несут в себе «весть о Христе Воскресшем». В этом году из-за карантинных мер верующие не смогут освятить в храмах куличи и крашеные яйца, однако в Московской патриархии призвали их сделать это дома самостоятельно.

Как писал NEWS.ru, председатель совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илья Макаров рассказал, как при самоизоляции в домашних условиях можно освятить куличи и крашеные яйца на Пасху. Прежде всего нужно трижды пропеть или произнести пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». После этого, если дома есть святая вода, можно окропить ею трапезу. Для этого нужно опустить руку в святую воду, взять немного и, брызгая на продукты, произносить: «Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа». Если святой воды нет, пасхальные блюда можно просто перекрестить.