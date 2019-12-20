https://static.news.ru/photo/678b1e64-2326-11ea-ab4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Православные активисты намерены провести 21 декабря молитвенное стояние в знак протеста против закона о домашнем насилии. Об этом рассказала член комиссии Общественной палаты (ОП) по вопросам материнства и детства Элина Жгутова.

По её словам, акция пройдёт по всей России. В Москве противники принятия нормативного акта соберутся у храма в Кадашах.

Жгутова пояснила, что законопроект не устраивает православную консервативную общественность. Цель акции — донести позицию противников инициативы до главы государства, а также «достучаться до людей, которые ещё просто не знают», сообщает издание «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что один из авторов проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина назвала сроки его внесения в Госдуму. По её словам, это произойдёт в конце января 2020 года.