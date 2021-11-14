Православные активисты написали жалобу в СКР на художника

Члены Фонда славянской письменности и культуры направили главе СКР Александру Бастрыкину жалобу на омского художника Никиту Позднякова. Они попросили проверить его творчество на предмет оскорбления чувств верующих. Копию послания художник разместил на свой странице в социально сети «ВКонтакте».

По мнению авторов письма, Поздняков «бездумно и небрежно обращается с христианской символикой».

Кроме того, они попросили провести проверку в отношении ещё трёх человек, отметив, что их действия оскорбляют представителей традиционных религий и «всех русских людей».

В беседе с радио «Говорит Москва» Поздняков рассказал, что повесток из СКР пока не получал. Он также пояснил, что не является верующим, но часто пишет работы на христианские темы.

Переосмысляю для себя это учение, современных христиан. Я не верующий, но я живу в православной стране. Кругом церкви и кладбища с крестами. И люди, творящие ужасные вещи и называющие себя верующими, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, ССК и МВД письма с просьбой проверить контент Pornhub на предмет нарушения закона. В ведомстве увидели в двух роликах с этого сайта оскорбление верующих.