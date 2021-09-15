Право на шатдаун: россиянам смогут отключать связь в местах ЧС

Министерство цифрового развития предложило дать властям возможность отключать любые виды связи во время чрезвычайных ситуаций. Ограничения предлагается вводить не только во время стихийных бедствий или техногенных катастроф, но и, например, в целях обеспечения правопорядка. Новые возможности получат спецслужбы, Минобороны и МЧС. Критики инициативы считают, что власти начнут отключать Интернет и сотовую связь на несогласованных массовых акциях. Однако при различных ЧС необходимость в таких мерах действительно возникает, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

Приоритеты пользования

Как следует из проекта постановления правительства, обнародованного на портале regulation.gov.ru, в случае одобрения документа с 1 марта 2022 года в течение шести лет в стране будет действовать «Положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно предлагаемым нововведениям у россиян могут отключать средства коммуникации ради «приоритетных пользователей», чтобы освободить им соответствующие каналы связи. Последними являются ФСБ, ФСО, СВР, Минобороны, МВД, Росгвардия, МЧС, Минюст, а также «координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Константин Михальчевский/РИА Новости

Таким образом, сотрудникам силовых структур, Минюста и МЧС отдаётся приоритет в использовании сетей по отношению с рядовыми гражданами, вплоть до временной приостановки оказания услуг связи для них. Под действие постановления попадут любые сети связи, независимо от функционального назначения, технических характеристик, правовых оснований владения и пользования ими, а также организационно-правовой формы организаций, в ведении которых находятся указанные сети.

Решение об отключении связи должно приниматься Минцифры во взаимодействии с задействованными в той или иной операции структурами. Основанием для этого должен быть «анализ состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации». В свою очередь, решение о приоритетном использовании сетей принимается «исходя из наличия технической возможности у операторов связи и обеспечения связи» для комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности федерального, регионального и местного уровней. Для операторов связи соответствующие директивы госорганов должны быть обязательны к исполнению.

В случае отказа от выполнения требований положения во время ЧС юридические и физические лица, согласно проекту, «несут ответственность в соответствии с законодательством РФ».

Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, — отмечается в проекте положения.

Что касается приостановления или ограничения использования связи, то соответствующее решение будет приниматься для «удовлетворения потребностей приоритетных пользователей в линях связи, каналах связи и средствах связи»; «ограничения трафика в целях предотвращения перегрузки в сетях связи»; «обеспечения электромагнитной совместимости при работе радиоэлектронных средств, привлекаемых к работе в зонах чрезвычайных ситуаций»; «изменения действующих или открытия дополнительных маршрутов операторами почтовой и специальной связи».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложения с обоснованием их необходимости и достаточности для удовлетворения потребностей в услугах связи в зоне чрезвычайной ситуации в течение суток должны быть подтверждены руководителем координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС документально с использованием любых способов передачи документов, в том числе предусматривающих передачу электронных документов, подписываемых усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, — сказано в проекте документа.

При этом, как подчёркивают в Минцифры, решение о приостановлении или ограничении использования связи «не должно приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, в результате которого могут возникнуть другие ЧС, а также к потере связи органами управления, участвующими в ликвидации последствий ЧС».

Необходимость или зажим

Критику идеи Минцифры высказал NEWS.ru адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. По его мнению, предлагаемые нововведения направлены не на борьбу с последствиями стихийных бедствий или техногенных аварий, а на ограничение свободы распространения информации. Он опасается, что силовые структуры получат инструмент для так называемых шатдаунов (от английского shutdown) и будут применять его бесконтрольно. Ограничение работы Интернета, по словам адвоката, нарушает права граждан.

Скорее это больше про легализацию шатдаунов, которые мы в ближайшее время можем ощутить. Для того чтобы легализовать их, видимо, создаётся некое законное основание: в случае защиты прав граждан правительство будет иметь возможность отключать Интернет. Хотя с точки зрения международного права любое ограничение Интернета рассматривается как грубое вмешательство в право на свободу информации и нарушение фундаментальных прав граждан. По сути, это равносильно отключению электричества или воды. Саркис Дарбинян адвокат, специалист по цифровому праву адвокат, специалист по цифровому праву

Представитель «Роскомсвободы» напомнил, что об отключении Интернета неоднократно сообщалось во время протестных акций в ряде стран: в Белоруссии, Индии, Иране, Казахстане. Собеседник NEWS.ru отметил, что новая инициатива идёт в одном ряду с законом о «суверенном Рунете». Таким образом, власти обеспечивают больший контроль государства за информационным пространством.

Ulf Mauder/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

В свою очередь руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью NEWS.ru не исключил, что абсолютно «любой инструмент можно использовать вне инициатив, в рамках которых он был разработан», поэтому всё зависит от того, как будут использовать предлагаемый механизм разгрузки сетей во время различных происшествий. Он считает, что предложение Минцифры скорее оправданно. Сейчас при возникновении ЧС мобильные сети часто бывают перегруженными многочисленными сообщениями рядовых пользователей, отметил эксперт. Это может осложнять работу экстренных служб и, как следствие, ставить под угрозу жизнь и здоровье людей.

Пропускная способность сетей ограничена, поэтому её может не хватить в условиях каких-либо ЧС, когда почти каждый человек начинает звонить родным и сообщать, что с ним всё хорошо, или узнавать какую-то информацию. Из-за этого в таких ситуациях часть абонентов испытывают затруднения с доступом в Интернет или к голосовой связи. Поэтому [в инициативе Минцифры] есть определённое рациональное зерно. Его реализация позволит отдать приоритет некоторым абонентам, которые не будут отключены, за счёт других абонентов. Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion руководитель аналитического центра Zecurion

Бывший советник президента по вопросам развития Интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что опасения всевозможных «силовых зажимов», вызванные новостями об инициативе Минцифры, связаны с отсутствием информации со стороны официальных структур. Авторы предложения не поясняют обществу его необходимость. По мнению Клименко, нет никаких объективных поводов думать, что это подготовка к противодействию «политическим угрозам». Пока нововведение лишь предусматривает ряд мер технологического характера об обеспечении связи с условиях ЧС, отмечает собеседник NEWS.ru.

Минцифры должно обеспечивать качественную связь во время ЧС, то есть во время климатических и иных катастроф было бы идеально, чтобы у людей была связь с родственниками. Минцифры ведёт речь о порядке обеспечения доступа к связи при снижении каналов, когда возникает кризис [в области информационно-коммуникационных систем], каким образом [их] отключать. Так как Минцифры достаточно формальное ведомство, должен быть порядок. Понятно, если сейчас в Москве отрубятся внешние каналы, то, наверное, Интернет надо отключать, потом, наверное, надо отключать голос (голосовую связь. — NEWS.ru), но оставлять СМС. Речь идёт именно об этой истории, а не о том, что бедные наши граждане должны по воле чиновников остаться без связи. Речь идёт, скорее всего, о порядке обеспечения связи не просто когда происходит ЧС, а когда «падают» технологические возможности. Потому что очевидно, что если у вас оборвало вышки и резко «упала» связь между городами, то надо что-то отключать. Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики председатель совета Фонда развития цифровой экономики

NEWS.ru направил официальный запрос в Минцифры, чтобы выяснить подробности о предложении. Однако к моменту выхода публикации в министерстве не предоставили комментарий.