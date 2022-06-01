Право на ответ: что меняет решение ВС о допустимой самообороне Теперь граждане могут применять насилие при противоправном проникновении в их жильё, даже если злоумышленник напрямую им не угрожает

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Пленум Верховного суда РФ дополнил собственное постановление десятилетней давности, касающееся применения законодательства о необходимой обороне. Согласно новому решению, граждане имеют право на самооборону при незаконных попытках проникновения в их жильё, даже если они не сопровождается угрозой применения насилия. Практикующие юристы объяснили NEWS.ru, что означают нововведения. Но как они будут толковаться судами — покажет реальная практика.

Не дожидаться топора

Документ вносит изменения в постановление пленума ВС России «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» от 27 сентября 2012 года, которое разъясняет, как применять действие ч.2 ст.37 УК РФ. По ней защита от посягательства, не сопряжённого с опасным для жизни насилием или угрозой его применения, является правомерной, если «не было допущено превышения пределов необходимой обороны».

Согласно прежней версии постановления, под посягательством, против которого допустима самооборона, «следует понимать, умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения». Новое решение пленума ВС России дополнило этот список таким деянием, как «незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нём лица, не сопряжённое с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».

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Как объяснила NEWS.ru юрист Юлия Федотова, теперь граждане имеют право на самооборону при противоправном проникновении в их жильё, даже если эти попытки злоумышленник не сопровождает угрозой применения насилия.

Сюда входит насилие, неопасное для жизни, например всякое удерживание или побои. Раньше право на самооборону возникало только в случае опасного для жизни насилия, — прокомментировала Федотова.

Кроме этого, ВС разъяснил, что «состояние необходимой обороны» допустимо в случаях защиты от «реальной угрозы совершения общественно опасного посягательства», а также когда действия оборонявшегося «непосредственно предшествовали такому посягательству и были направлены на его предотвращение».

По словам Федотовой, в этом случае, если на кого-то замахиваются топором, не обязательно ждать, пока его опустят на голову, чтобы потом отразить атаку, а можно предотвращать это. Или, например, если человек видит, что кто-то достаёт пистолет из-за пазухи, не обязательно ждать, когда в тебя выстрелят.

Также ВС разъяснил, что тот, кто спровоцировал нападение для совершения ответных противоправных действий, не признаётся находившимся в состоянии необходимой обороны. При этом «не могут признаваться провокацией нападения правомерные действия лица, в том числе направленные на пресечение нарушения общественного порядка».

По словам Юлии Федотовой, эта норма направлена на то, чтобы злоумышленники не пользовались правом на необходимую самооборону:

Когда какой-нибудь хулиган ломает витрины и ему препятствуют это делать, например оттаскивают или ещё каким-то образом стараются его остановить, в ответ он начинает бить, оправдывая это тем, что он оборонялся, потому что его брали за руки и причиняли физическую боль. Это работать теперь не будет.

Как отмечает юрист, в новом постановлении есть и весьма странное положение. Оно связано с тем, что обвиняемый в превышении пределов необходимой обороны в случае, если на него завели уголовное дело, «не обязан доказывать свою невиновность или наличие в его действиях признаков менее тяжкого преступления».

Пределы беспредела

Из постановления пленума ВС следует, что бремя опровержения доводов обвиняемого и его защиты, а также доводов в пользу его виновности лежит на стороне обвинения. При этом любые сомнения в виновности фигурантов дел о превышении пределов необходимой самообороны, которые не могут быть устранены, толкуются в пользу подсудимого.

Вообще-то, человек у нас в целом не обязан доказывать свою невиновность совсем. Доказать должны, что он виновен, поэтому я не очень понимаю, зачем это здесь, — отметила Федотова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Собеседница NEWS.ru не стала давать прогноз, как нововведение пленума ВС изменит судебную практику. Она подчеркнула, что дела по самообороне «очень сложные». Например, если на месте происшествия не было видеокамеры, которая зафиксировала происходящее, а на записи видно, что один человек нападает, а другой обороняется, то доказать это проблематично. Другая проблема связана с вопросом переделов самообороны.

Грубо говоря, если жертву насилуют, ей нельзя убить насильника или причинить ему тяжкий вред (в противном случае наступает уголовная ответственность. — NEWS.ru). Можно только ответить неким равным образом. Наверное, изнасиловать в ответ, — иронизирует юрист.

Коллега Юлии Федотовой и глава всероссийского Общества владельцев гражданского оружия Александр Ратников положительно отозвался о постановлении пленума ВС. При этом, по его словам, пока непонятно, как оно будет реализовываться судами на практике, для этого нужно время. Также он считает, что «это не либерализация, а приведение законодательства в порядок».

Решение ВС правильное, его можно только поприветствовать. Однако делать окончательные выводы можно только после того, как мы столкнёмся с практикой применения, с тем, как в действительности будут трактовать эти изменения суды. Из нынешней формулировки ВС следует, что всё равно сохраняются определённые рамки «допустимого предела самообороны». Какими они теперь будут — покажет практика, — пояснил Ратников.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, который расширяет права россиян на защиту жилища «от любого преступного посягательства». Парламентарии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов предложили внести изменения в части пределов необходимой обороны. В нынешней ситуации силовые ведомства могут злоупотреблять полномочиями и обвинять в превышении пределов необходимой самообороны людей, которые пытались защитить себя и свой дом от злоумышленников, намеревающихся подчас не только ограбить, но и покалечить, изнасиловать или похитить своих жертв, подчёркивают авторы поправок. Разработчики нововведений и юристы уверены, что нужно менять существующие правовые конструкции. Но, как выяснил NEWS.ru, без разъяснений Фемиды давно назревшие нововведения вряд ли будут работать.