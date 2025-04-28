Правнук Сталина разоблачил «лже-Якова», называющего себя потомком вождя Правнук Сталина возмутился отказом лже-потомка вождя участвовать в параде Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Селим Бенсаад

Художник Селим Бенсаад, законный правнук Иосифа Сталина, резко осудил Якова Джугашвили, также называющего себя правнуком советского лидера. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что называет этого человека «лже-Яковом». Поводом для возмущения послужили сообщения о его отказе участвовать в параде Победы в Москве.

У меня очень много друзей на СВО, я поддерживаю ребят, помогаю и морально, и финансово по мере сил. После заголовков в СМИ о том, что «правнук Сталина отказался участвовать в параде Победы», мои друзья — участники СВО завалили меня сообщениями, что, «Селим, почему тебя не будет на Дне Победы?» Я терпеливо объясняю, что есть я — законный правнук Сталина, а есть другой человек, который называет себя тоже его правнуком. Я называю его лже-Яков, — объяснил он.

По словам Бенсаада, этот человек позиционирует себя как внебрачного потомка Якова Джугашвили — старшего сына Сталина, погибшего в нацистском концлагере в 1943 году. Однако исторические документы подтверждают, что у Якова была только одна дочь — Галина (мать Селима).

Дочь Сталина Светлана Аллилуева не раз предлагала таким «родственникам» пройти ДНК-тест. Я тоже неоднократно вызывал «лже-Якова» на проверку, но он уклоняется, — заявил правнук вождя.

Бенсаад подчеркнул, что подобные провокации бьют по репутации России. Сам художник ежегодно участвует в «Бессмертном полку» с портретом деда — Якова Джугашвили. В этом году он планирует впервые пройти и с фотографией Иосифа Сталина.

Я имею на это право как законный правнук, — подчеркнул он.

Ранее Бенсаад заступился за народного артиста России Филиппа Киркорова, которого обвиняют в любви к «красивой жизни» после покупки часов Rolex к 80-летию Победы. В разговоре с NEWS.ru художник отметил, что певец является настоящим патриотом, каким был и его ныне покойный отец Бедрос Киркоров.