Правнук Сталина рассказал, куда передаст документы Тегеранской конференции Правнук Сталина передаст уникальные документы в строящийся «Сталин-центр»

Фото: личный архив Селима Бенсаада

Селим Бенсаад

Правнук бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад намерен присутствовать на церемонии возложения цветов к памятнику Сталину в городе Бор Нижегородской области и посетить строительство мемориального музея «Сталин-центр», о чем заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru сам Бенсаад. Он намерен передать центру уникальные документы из архива прадеда.

Церемония возложения цветов к памятнику Иосифу Сталину пройдет утром 5 марта, после чего в ДК «Теплоход» состоится пресс-конференция для местных и федеральных СМИ. На пресс-конференции Бенсаад планирует официально передать в будущий «Сталин-центр» уникальные документы, включая стенограммы Тегеранской конференции, подтверждающие главенствующую роль Сталина в геополитическом переделе мира по итогам Второй мировой войны. Центр строится на личные средства нижегородским меценатом и поклонником Сталина Алексеем Зоровым.

Стенограмма, а также уникальное фото Уинстона Черчилля с его личной подписью, подаренное Сталину, подтверждают, что Лигу Наций в лице ее преемника ООН создал именно Сталин. Следовательно, Россия как страна — правопреемник СССР имеет полное юридическое право перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву, — заявил правнук Сталина.

Он также выразил убежденность в необходимости полного пересмотра деятельности генералиссимуса и его реабилитации в глазах мирового сообщества. По его словам, все главные документы мира и мироустройства ХХ века подписывались при непосредственном участии Сталина или по принятым им законам, включая создание СССР и государства Израиль.

Ранее Бенсаад обратился с открытым письмом к главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором заявил о необходимости роспуска ООН. По его словам, ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов. По его словам, организация «позволяет истреблять русских» в Донбассе, а также проводит политику двойных стандартов в секторе Газа.