Правнук Сталина привез Путину свою книгу на ПМЭФ Правнук Сталина Бенсаад подарит Путину новую книгу о генералиссимусе

Фото: NEWS.ru

Селим Бенсаад

Правнук бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад привез для российского президента Владимира Путина свою новую книгу «Тайны семьи Сталиных», передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. По словам автора, он планирует встретиться с главой государства на полях форума и пожать ему руку.

Правнук великого полководца Сталина пожмет руку великому полководцу Путину. Это будет символично, — сказал он.

Соавтор книги продюсер Лана Паршина добавила, что ранее Бенсаад уже передавал одно из своих произведений Путину. Теперь он планирует узнать впечатления президента от ее прочтения. Также, отметила Паршина, Бенсаад планирует представить новые проекты.

Ранее правнук Сталина обратился с открытым письмом к главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову в преддверии дня смерти советского лидера. В своем обращении Бенсаад заявил о необходимости роспуска ООН. Он считает, что организация доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов. По его словам, она «позволяет истреблять русских» в Донбассе, а также проводит политику двойных стандартов в секторе Газа. Пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин подчеркнул, что также необходимо инициировать перенос штаб-квартиры ООН в Москву или Ялту.