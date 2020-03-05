https://static.news.ru/photo/cbeaf176-5ee6-11ea-b5b2-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Сталин Фото: Global Look Press

Правнук бывшего советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили в грубой форме ответил на вопрос журналистов по поводу желания активистов устроить в Екатеринбурге масштабный салют в годовщину смерти политика. Таким образом на Урале собрались отпраздновать «освобождение страны от репрессий».

Джугашвили кратко и грубо высказался относительно идеи екатеринбургских активистов.

Да пошли они на ***, — приводит слова правнука Сталина радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, активисты Екатеринбурга готовят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. Они заявили, что период его правления характеризовался «кровавыми репрессиями» и не должен забываться.

Активисты выразили надежду, что в следующем году к ним присоединятся другие российские города. В беседе с журналистами они пожелали остаться анонимными, поскольку опасаются провокаций.