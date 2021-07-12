Правнучка Хрущёва рассказала о заговоре Брежнева

Леонид Брежнев в августе 1964 года, за несколько недель до смещения лидера СССР Никиты Хрущёва, приезжал к нему в Крым. Правнучка Хрущёва Нина Хрущёва считает, что целью визита будущего преемника было оценить возможные последствия готовившегося заговора, сообщает Lenta.ru.

Профессор кафедры международных отношений New School в Нью-Йорке отметила , что Брежнев хотел знать, насколько сильна поддержка советского лидера со стороны партийцев Крыма, где Хрущёв отдыхал.

Иными словами, Брежнев ехал рекрутировать людей на заговор, но делал вид, что хочет лишь целовать Хрущева во всякие места и демонстрировать покорность. Всё это страшно интересно, — считает Хрущёва.

Она допустила, что имеет право на существование и версия о том, что Хрущёв знал о готовящемся заговоре.

Но дед то ли не поверил, то ли настолько уже забронзовел, что не принял информацию всерьёз. Кто, мол, осмелится меня снимать?! Если он действительно знал, но не верил, это, конечно, полный идиотизм, — подчеркнула правнучка советского вождя.

Ранее стало известно, что 26 июня 1953 года в Кремле состоялось совещание Совмина СССР, где Никита Хрущёв поставил вопрос о соответствии Лаврентия Берии его должности. Берию неожиданно обвинили в антигосударственной деятельности, а также шпионаже в пользу лондонских властей. Оппоненту не удалось защититься и оправдаться.