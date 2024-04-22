Правительству предложили расширить цели расходования маткапитала RT: молодым семьям могут разрешить расходовать маткапитал на ремонт квартир

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В России молодым семьям необходимо разрешить тратить средства материнского капитала на ремонт жилья, выразил уверенность председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Общественник обратился с соответствующим предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает RT.

Прошу вас рассмотреть данную инициативу и позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир, — говорится в тексте обращения.

Ветров назвал инициативу логичным продолжением кампании по улучшению жилищных условий для молодых семей. Он обратил внимание, что правительство России недавно утвердило возможность направлять средства маткапитала на ремонт дома блокированной застройки или таунхауса. Но, как отметил он, большинство россиян выбирают для жизни обыкновенные квартиры, для которых подобная мера недоступна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не рассматривал идею о запрете использования материнского капитала для строительства и покупки жилья в подтопляемых зонах. По его словам, конкретной позиции по данному вопросу нет.

Соответствующую инициативу об использовании маткапитала губернатор Курганской области Вадим Шумков озвучил на совещании с российским лидером Владимиром Путиным. Глава региона также предложил не распространять на подтопляемые зоны дачную амнистию.