Правительство запретило назначать проректоров МГУ старше 70 лет

https://static.news.ru/photo/470c652c-5010-11eb-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правительство ввело возрастные ограничения для должности проректора в Московском государственном университете им. Ломоносова. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, должность проректора не смогут занимать сотрудники МГУ старше 70 лет.

Должности проректоров [МГУ] замещаются лицами в возрасте не старше 70 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, замещающие указанные должности и достигшие возраста 70 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации, — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Подобные нововведения будут также распространяться на филиалы МГУ, такие же ограничения вводятся для ректоров, проректоров и руководителей филиалов Российской академии живописи им. Глазунова.

Ранее NEWS.ru писал, что по прогнозам мэра Москвы Сергея Собянина, свалку стройматериалов в Москве на месте строительства научной долины МГУ расчистят за 1,5 месяца. На месте работают около тысячи машин, занимающиеся расчисткой территории.