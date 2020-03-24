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Законы о СМИ должны быть отрегулированы, чтобы, прикрываясь им, прозападные оппозиционеры не могли проникать на военные объекты. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, обучаемые за границей оппозиционные активисты подхватывают обвинения Запада против Российской Федерации и пытаются проникать на военные объекты. Можно представить, к какой ответственности бы их привлекли...