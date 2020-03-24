Правительство подготовит рекомендации для регионов по ограничениям работы торговых центров. Такие меры предполагаются в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Планы кабмина озвучил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума профильного координационного совета.
Это связано с работой магазинов, больших торговых центров. Руководителям субъектов Федерации их [ограничения] тоже необходимо на своём уровне принять, — цитирует Мишустина ТАСС.
Ранее жители Москвы начали получать уведомления об отмене сеансов в кинотеатрах. Как писал NEWS.ru, это связано с рекомендацией правительства региональным властям закрыть развлекательные заведения на время карантина.