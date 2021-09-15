Правительство захотело вернуть из-за рубежа около 500 тысяч россиян

Правительство России намерено по программе добровольного переселения вернуть к 2030 году из-за рубежа не менее 500 тысяч россиян. Об этом пишет РИА ФАН.

Тем не менее, не уточняется, сколько человек уже выразили готовность вернуться в Россию. Проект позволяет носителям русского языка вернуться обратно на родину. Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию утвердили указом президента РФ Владимира Путина от 22 июня 2006 года.

Воспользоваться правом свободного возвращения в Россию могут граждане страны, которые постоянно живут за её пределами. Кроме того, приехать в государство могут бывшие граждане выходцы из СССР.

Ранее МВД России предложило жителям ДНР и ЛНР принять участие в госпрограмме по переселению соотечественников. Подготовленный проект даст возможность получить свидетельство участника программы на территории РФ. Таким образом, жители этих республик смогут приехать в Россию и остаться в стране официально.