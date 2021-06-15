Правительство захотело противодействовать «недружественным странам»

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает появление мер противодействия «недружественным странам». Соответствующий документ появился в системе обеспечения законодательной деятельности.
Инициатива
Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, — говорится в тексте документа.
Кроме того, банки будут обязаны сообщать в Центробанк и Росфинмониторинг о получении таких запросов.
В настоящее время в список недружественных по отношению к России стран входят США и Чехия. Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил включить в этот список Польшу. Поводом для этого послужили слова президента страны Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной-агрессором».
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока оснований для расширения списка нет. Он также отметил, что из него могут быть исключены уже внесённые страны, если они прекратят враждебную политику и вмешательство во внутренние дела России.