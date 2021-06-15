Правительство захотело противодействовать «недружественным странам»

https://static.news.ru/photo/fcc33aa2-cdfc-11eb-8610-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает появление мер противодействия «недружественным странам». Соответствующий документ появился в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива вводит запрет для банков предоставлять данные о клиентах и их операциях органам власти стран в ответ на их «недружественные действия».

Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, — говорится в тексте документа.

Кроме того, банки будут обязаны сообщать в Центробанк и Росфинмониторинг о получении таких запросов.

В настоящее время в список недружественных по отношению к России стран входят США и Чехия. Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил включить в этот список Польшу. Поводом для этого послужили слова президента страны Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной-агрессором».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока оснований для расширения списка нет. Он также отметил, что из него могут быть исключены уже внесённые страны, если они прекратят враждебную политику и вмешательство во внутренние дела России.