Правительство выделит ещё 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

https://static.news.ru/photo/c1e338f4-28a4-11eb-b26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить регионам ещё 61,8 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет.

Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сумма выплат составит 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка, что будет равняться примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона, сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.

Ранее глава правительства отметил, что в этом году на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет будет суммарно направлено 123 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, в начале ноября Минтруд России подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, чей среднедушевой доход, учитывая ежемесячную выплату на детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Также сообщалось, что семье с ребёнком от полутора до трёх лет и с доходом на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов можно будет получать детское пособие в размере одного прожиточного минимума. Это примерно 11 500 рублей в зависимости от региона проживания.