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Больнице скорой медицинской помощи в Кургане будет выделено 200 млн рублей на ремонт и закупку нового оборудования. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин во время посещения медучреждения.

Средства кабмин предоставит из резервного фонда. Соответствующая программа уже подготовлена главой Минфина Антоном Силуановым, добавил премьер.

Мишустин отметил, что в своём нынешнем состоянии больница вызывает «сожаление и стыд». В ней невозможно ни лечиться, ни работать.

Замдиректора центра Илизарова Елена Воронович рассказала главе правительства, что жители региона просят построить новое здание поликлиники для областной клинической больницы. Он пообещал положительно решить этот вопрос, а также помочь медучреждению с закупкой новых спецавтомобилей, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин выделил 22 млн рублей на приобретение и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных лекарств для оказания помощи детям. На них будет закуплено свыше 11 тысяч упаковок различных препаратов.