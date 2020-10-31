Правительство выделит 1 млрд рублей на лаборатории по диагностике COVID

https://static.news.ru/photo/8c527084-1b51-11eb-857f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на обустройство лабораторий для выявления коронавируса у жителей России.

Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет выделено более 1 млрд рублей, — говорится в сообщении кабмина.

Средства, которые будут направлены 84 регионам, будут выделены из Резервного фонда правительства. Финансирование пойдёт на закупку дополнительного оборудования, чтобы повысить эффективность тестов по выявлению COVID-19.

Отмечается, что регионы получат средства пропорционально численности населения.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки выявили 18 140 новых случаев заражения COVID-19. Отмечается, что у 24,3% новых заразившихся недуг проходит без клинических симптомов. В общей сложности число заболевших в РФ за время пандемии выросло до 1 618 116 человек.

В Москве зарегистрировали 4952 пациента с COVID-19, в Санкт-Петербурге за 24 часа выявили 854 случая заражения, в Московской области — 535. Самые низкие показатели по распространению фиксируются в Чечне, Ненецком и Чукотском автономных округах.