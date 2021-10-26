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Правительство выделило свыше 47 млрд на выплату больничных

10:24, 27 октября 2021
Правительство выделило свыше 47 млрд на выплату больничных Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Правительство России выделило 47,1 млрд рублей Фонду социального страхования для выплаты пособий по больничным листам в последнем квартале 2021 года. Решение принято для недопущения задержек в связи с возросшей нагрузкой на бюджет, передаёт пресс-служба Кабмина. О необходимости данной меры премьер-министр говорил на заседании правительства 22 октября.

Свыше 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение кабмин принял, чтобы не допустить задержки выплат из-за возросшей нагрузки на бюджет на фоне распространения коронавируса и сезонных заболеваний.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости предоставления гражданам возможности «быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты». Он поручил перечислить необходимые средства в Фонд социального страхования как можно скорее.

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