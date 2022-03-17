Правительство выделило 546 миллиардов на поддержку россиян в 2022 году

Правительство выделило порядка 546 миллиардов рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, следует из рабочей версии плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций. Большая часть этих средств пойдёт на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, сообщают «Известия».

Выплаты семьям с детьми начнут осуществлять в мае, но начисляться они будут за период с 1 апреля. Первоначально на пособия по безработице предполагалось выделить 317 миллиардов, но позже сумма была снижена до 173 миллиардов.

Производители яиц ранее решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей на 40%. Основная причина увеличения стоимости в том, что рынок выпуска яиц на треть зависит от импорта. Из-за этого, отметили эксперты, стоимость привязана к повышению валютного курса.

Ассоциация «Русбренд» в свою очередь направила письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), где сообщило, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. При этом уточняется, что расчёты предлагается производить в рублях по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции.