Правительство выделило 546 миллиардов на поддержку россиян в 2022 году

Правительство выделило порядка 546 миллиардов рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, следует из рабочей версии плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций. Большая часть этих средств пойдёт на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, сообщают «Известия».
Выплаты семьям с детьми начнут
Производители яиц ранее решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей на 40%. Основная причина увеличения стоимости в том, что рынок выпуска яиц на треть зависит от импорта. Из-за этого, отметили эксперты, стоимость привязана к повышению валютного курса.
Ассоциация «Русбренд» в свою очередь направила письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), где сообщило, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. При этом уточняется, что расчёты предлагается производить в рублях по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции.