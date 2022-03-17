Правительство введёт рассрочку на установку счётчиков ЖКУ

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правительство выделило порядка 546 миллиардов рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, следует из рабочей версии плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций. Большая часть этих средств пойдёт на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, сообщают «Известия».

Выплаты семьям с детьми начнут осуществлять в мае, но начисляться они будут за период с 1 апреля. Первоначально на пособия по безработице предполагалось выделить 317 миллиардов, но позже сумма была...