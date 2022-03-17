Правительство введёт рассрочку на установку счётчиков ЖКУ
«Известия»: правительство введёт рассрочку на установку счётчиков ЖКУ
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:42, 18 марта 2022
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Согласно рабочему плану правительства по первоочередным действиям в период кризиса, кабмин введёт рассрочку на установку счётчиков воды, тепла и электричества в качестве одной из мер поддержки граждан. Отмечается, что в правительстве также рассчитывают поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ, сообщают «Известия».
Власти планируют предоставлять россиянам рассрочку на оплату установки приборов учёта жилищно-коммунальных ресурсов: счётчиков горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах, — сказано в материале издания.
Отмечается что рассрочку на установку счётчиков планируют предоставлять на полгода. Новый план правительства планируется утвердить 28 марта.
Ранее сообщалось, что правительство выделило порядка 546 миллиардов рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, следует из рабочей версии плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций. Большая часть этих средств пойдёт на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплаты семьям с детьми начнут осуществлять в мае, но начисляться они будут за период с 1 апреля. Первоначально на пособия по безработице предполагалось выделить 317 миллиардов, но позже сумма была снижена до 173 миллиардов.