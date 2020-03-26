Кабинет министров может получить право ограничивать торговлю медицинскими изделиями в случае чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболевания. Соответствующий законопроект правительство внесло в Государственную думу.
Мораторий предполагается на срок до 90 дней,
Как сказано в тексте проекта закона, запрет может быть введён, если заболевание представляет опасность для окружающих.
Инициатива правительства, как писал NEWS.ru, также предусматривает наделение кабмина полномочиями по введению режима чрезвычайной ситуации на всей территории России или на её части.
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