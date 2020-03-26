https://static.news.ru/photo/75e14b04-6f53-11ea-9aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабинет министров может получить право ограничивать торговлю медицинскими изделиями в случае чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболевания. Соответствующий законопроект правительство внесло в Государственную думу.

Мораторий предполагается на срок до 90 дней, передаёт ТАСС со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты парламента. Кабмин в документе рассматривается как «координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Как сказано в тексте проекта закона, запрет может быть введён, если заболевание представляет опасность для окружающих.

Инициатива правительства, как писал NEWS.ru, также предусматривает наделение кабмина полномочиями по введению режима чрезвычайной ситуации на всей территории России или на её части.