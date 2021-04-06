Правительство вернёт льготы абитуриентам, работавшим в «красных зонах»

https://static.news.ru/photo/7c07dc7a-9723-11eb-b0d4-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Правительство готово вернуть льготы абитуриентам медицинских вузов, работавшим в «красных зонах». Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Турчака, ему удалось договориться с главой Минздрава Михаилом Мурашко о сохранении льгот тем, кто помогал врачам лечить больных с коронавирусом.

Решение отменить льготы при поступлении в ординатуру для волонтёров считаю ошибкой. Мы договорились, что соответствующий приказ будет отменён, а льготы — сохранены. Они заслужили эти дополнительные баллы при поступлении в медвузы, их нельзя обнулять вот так, задним числом. Это несправедливо, это будет исправлено, — приводятся слова Турчака на сайте «Единой России».

В прошлом году по приказу Минздрава поступающим в ординатуру волонтёрам начислялось 30 баллов за работу в госпиталях с коронавирусными больными. Но в этом году стало известно, что программа действовала только в прошедшую приёмную кампанию. И нынешним студентам медицинские вузы отказались засчитывать их стаж в борьбе с пандемией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о приоритете детей сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии при зачислении в вузы, которые находятся в ведении силовых служб. До сих пор у абитуриентов из таких семей подобного права не было.