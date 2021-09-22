Правительство вдвое увеличило число премий для журналистов
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:26, 23 сентября 2021
Председатель правительства Российской Федерации Михаил МишустинФото: premier.gov.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление об увеличении количества ежегодных премий, которые вручаются в области СМИ, до 20. Размер каждой награды составляет миллион рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Ранее в России вручалось 10 таких премий. Теперь их будет вдвое больше. Размер каждой награды остался прежним — один миллион рублей, — говорится в сообщении.
Впервые государственная премия для СМИ была учреждена в 2005 году. Претендовать на награду могут работники и творческие коллективы российских, а также зарубежных СМИ на русском языке за значительные профессиональные достижения. Решения по кандидатам принимаются на основании предложений Совета по присуждению премий в области СМИ.
Ранее Мишустин вручил госнаграды деятелям культуры. Почётных званий удостоились Мария Шукшина, Егор Дружинин, Андрей Соколов и другие.