Правительство вдвое увеличило число премий для журналистов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации главы государства фиксируются единичные случаи заболевания COVID-19, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают. Таким образом он ответил на вопрос, как долго продлится самоизоляция российского лидера Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

Цифры у нас пошли вверх постепенно. Продолжаются единичные случаи заболевания и в пресс-службе, и других подразделениях, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают, — цитирует его агентство. При этом Песков заявил,...