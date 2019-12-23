Правительство РФ приняло поправки в ПДД, внесённые Минтрансом, о запрете для водителей фур и автобусов проводить за рулём более девяти часов в сутки. При этом каждые 4,5 часа будет необходимо останавливаться отдыхать.
В порядке исключения допускается управление транспортным средством до 10 часов, однако не чаще двух раз в неделю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.
Эти поправки вводят ряд ограничений для водителей автомобилей и автобусов с разрешённой максимальной массой свыше 3,5 тонны. Если водитель достиг максимального лимита вдалеке от оборудованных остановок, допускается его увеличение до ближайшей стоянки (но не более одного-двух часов).
Как ранее писал NEWS.ru, управление большегрузом, масса которого превышает допустимую, будет грозить водителям лишением прав с конфискацией автомобиля в пользу государства.
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