https://static.news.ru/photo/95ada980-25b8-11ea-9c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ приняло поправки в ПДД, внесённые Минтрансом, о запрете для водителей фур и автобусов проводить за рулём более девяти часов в сутки. При этом каждые 4,5 часа будет необходимо останавливаться отдыхать.

В порядке исключения допускается управление транспортным средством до 10 часов, однако не чаще двух раз в неделю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.

Эти поправки вводят ряд ограничений для водителей автомобилей и автобусов с разрешённой максимальной массой свыше 3,5 тонны. Если водитель достиг максимального лимита вдалеке от оборудованных остановок, допускается его увеличение до ближайшей стоянки (но не более одного-двух часов).

Как ранее писал NEWS.ru, управление большегрузом, масса которого превышает допустимую, будет грозить водителям лишением прав с конфискацией автомобиля в пользу государства.