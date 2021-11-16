Правительство утвердило список регионов Крайнего Севера

Правительство России утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Это сделано для предоставления госгарантий и компенсаций жителям субъектов, сообщает пресс-служба кабмина. Отмечается, что обновлённый список соответствует современному устройству страны. Ранее президент Владимир Путин отменил ряд указов о регионах Крайнего Севера, изданных в 90-е годы.

В 1992–1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие чёткой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике, — говорится в сообщении.

Таким образом, в обновлённый перечень вошли населённые пункты и территории в республиках Алтай, Бурятия, Карелия, Коми и Тыва, Забайкальском, Красноярском, Хабаровском, Пермском, Приморском краях, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Также в список внесли целиком Республику Саха (Якутия), Магаданскую и Мурманскую области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатский край.

Жители данных территорий продолжат получать государственные гарантии и компенсации, установленные законодательством.

15 ноября президент Владимир Путин внёс поправки в ряд законов о Крайнем Севере, изданных в период управления государством Борисом Ельциным. В частности, из списка исключили территории в Карелии, Коми, Бурятии и Коми-Пермяцком автономном округе Пермского края. Такое решение было принято в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Указ президента и постановление правительства вступят в силу 1 января 2022 года.