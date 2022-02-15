Правительство утвердило план по лесоустройству

Правительство России утвердило федеральный план по подготовке и проведению лесоустройства в России, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Отмечается, что действия по обеспечению рационального использования, охране и защите российских лесов станут более прозрачными. При этом предлагается актуализировать план ежегодно, сообщает РИА Новости.

Планирование лесоустроительных работ в России станет прозрачнее благодаря новому порядку, утвержденному постановлением правительства в развитие принятых летом 2021 года изменений в Лесной кодекс РФ, - сказано в пресс-релизе.

Согласно документу, план предполагает двухуровневую систему подготовки. На первом этапе предложения по включению в перечень участков формируются в регионах. На втором - составляется единый федеральный план проведения лесоустройства, который рассчитан на 10 лет. Утверждённый план опубликован на сайте Рослесхоза.

Ранее сообщалось, что в правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.