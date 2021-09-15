Россиянам назвали услуги для «спортивного» налогового вычета

Правительство РФ определило перечень услуг, при оплате которых граждане смогут получать налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом с 2022 года. В список включены физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Если человек приобрёл абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы для получения налогового вычета. Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, или до 15,6 тысячи рублей. Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг.

Также необходимо, чтобы организация, предоставляющая услуги, была включена в специальный перечень. Так, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности организации, в её штате должны работать сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального, а сама организация не должна значиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что закон о введении вычета по НДФЛ при тратах россиян на спорт и фитнес вступил в силу 1 августа. Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные не только самому налогоплательщику, но и его детям и подопечным в возрасте до 18 лет.