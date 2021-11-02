Правительство утвердило новые правила, определяющие степень секретности

Правительство РФ утвердило новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих гостайну, к различным степеням секретности. Постановление вступает в силу с 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесён безопасности РФ вследствие распространения указанных сведений, — говорится в документе.

Отмечается, что сведения, относящиеся к гостайне, подразделяются на сведения особой важности, совершенно секретные и секретные. Каждой из данных степеней соответствуют сведения из различных областей — военной, разведывательной, экономической, научной и так далее.

Кроме того, кабмин постановил признать с января 2022 года утратившим силу постановление правительства РФ от 20 февраля 1995 года № 170 «Об установлении порядка рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов правительства СССР» и постановление № 750 от 2011 года о внесении изменения в данное положение.

Ранее стало известно, что советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, подозреваемому в госизмене, вменили ещё один эпизод. По версии следствия, он передал данные о деятельности Вооружённых сил РФ в Сирии политологу Демури Воронину. Тот, в свою очередь, переслал их представителям Цюрихского университета Швейцарии.