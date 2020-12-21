Правительство утвердило новую концепцию РОП по утилизации отходов

https://static.news.ru/photo/211bb230-43bf-11eb-a523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итоговое заседание по концепции расширенной ответственности производителей (РОП) состоялось под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. Нормативы утилизации было решено отменить, но ответственность останется на производителях товаров.

РОП действовал более четырёх лет и показал полную экологическую и экономическую стагнацию: в стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов, — цитирует Абрамченко пресс-служба правительства.

Она добавила, что утилизация отходов от использованных продуктов будет осуществляться в соответствии с установленными главой государства национальными целями развития.

Участники заседания отметили, что этот механизм не приведёт к росту цен на потребительские товары, а управление системой через цифровизацию и перевод отчётности в электронную форму не создадут административных барьеров для бизнеса.

Мы поддерживаем концептуальные изменения, предложенные правительством. Ответственность за утилизацию упаковки должна быть реализована именно производителями товаров, которые являются заказчиками упаковки и влияют на её характеристики, в том числе в пользу экологичности, — заявил член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Нечаев.

Расширенная ответственность производителей действует в России с 2014 года. В рабочую группу по разработке новой концепции вошли около 40 представителей профильных министерств, ведомств, ассоциаций и компаний, работающих в сфере обращения с отходами.

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