Правительство утвердило нормы поддержки социально значимых проектов СМИ

https://static.news.ru/photo/3167a0dc-65f6-11eb-aeb6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство утвердило правила предоставления субсидий проектам электронных СМИ, носящим социально значимый характер. Также в кабинете министров одобрили нормы финансовой помощи, средства от которой пойдут на создание порталов, имеющих образовательное или социальное значение. Постановление подписано российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили представители пресс-службы правительства.

Согласно утверждённым правилам, учредители СМИ получат возможность получить субсидии, создавать с помощью выделенных средств новые проекты и снимать документальные картины. Кроме того, полученные деньги можно будет потратить на оплату труда сотрудников и приглашённых специалистов, на технику, командировки, транспорт, аренду помещений и не только.

Уточняется, что владельцы СМИ смогут покрыть расходы на оплату или продление регистрации доменного имени в Интернете. Также деньги можно будет пустить на аренду серверного оборудования.

Субсидии также можно потратить на оплату услуг по предоставлению архивных материалов, приобретение лицензионного программного обеспечения, техническое поддержание сайта, сообщается на портале кабмина.

Прежде правила субсидирования СМИ утверждались приказом Роспечати. С начала текущего года нормы регулируются постановлением правительства. Непосредственную поддержку будет оказывать Минцифры, на сайте которого обнародованы сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок.

Как ранее передавал NEWS.ru, на дополнительные выплаты учителям за классное руководство из бюджета в ближайшие три года будет выделено 225 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин. Выплаты затронут около 800 тысяч человек.