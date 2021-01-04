Правительство утвердило программу госгарантий на бесплатную медпомощь

https://static.news.ru/photo/b5fb48f4-4e6c-11eb-9aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года. В ней учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса, чтобы при повышенной нагрузке больницы и поликлиники оказывали пациентам необходимое лечение.

Граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную, — сообщили в пресс-службе кабмина.

Постановление также предусматривает механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее медорганизации ежемесячно получали 50-процентные авансы из фондов ОМС, окончательный расчёт производился за фактически выполненный объём медпомощи. Однако из-за коронавируса плановый приём пациентов сократился, упали и доходы от платных услуг. В связи с этим, порядок авансирования медучреждений был изменён. С мая 2020 года они получают из фондов ОМС 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объёма оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Эти правила будут действовать и в I квартале 2021 года.

Как писал NEWS.ru, с начала пандемии коронавируса сотрудники российской прокуратуры добились того, что медработники смогли получить задержанные или не выплаченные им суммы за работу с опасными пациентами в общей сложности на 1,9 млрд рублей. В ведомстве подчеркнули, что с начала прошлого года прокуроры помогли 74 тысячам врачей и сотрудников медучреждений получить причитающиеся им выплаты.

Больше всего обращений в прокуратуру в связи с невыплаченными премиальными было зафиксировано в Привожском федеральном округе. Медики только одной из больниц в Саратовской области за счёт вмешательства прокуратуры получили 7,4 млн рублей.