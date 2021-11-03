Правительство упростит процедуру получения ИНН

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Обвиняемые в незаконном получении информации для расследований оппозиционера Алексея Навального признали свою вину. По данным следствия, за всё время работы они получили доступ к 40 детализациям звонков и к содержанию 80 аккаунтов электронных почт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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