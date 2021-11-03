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Правительство упростит процедуру получения ИНН

18:29, 03 ноября 2021
Правительство упростит процедуру получения ИНН Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кабмин России примет поправки в Налоговый кодекс, которые позволят подавать заявления о постановке на учёт в налоговом органе через электронный портал «Госуслуги». Это решение будет удобно и для иноcтранцев, приезжающих на работу в РФ, поскольку можно будет зарaнее начать оформление документов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учёт в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс, — заявил он на заседании правительства.

Ранее Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Глава кабмина отметил, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, поэтому правильнее дать им возможность лично контролировать состояние машины.

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