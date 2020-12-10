Правительство упростит процедуру по налоговому вычету за покупку квартиры

https://static.news.ru/photo/eb9aba60-3ad2-11eb-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россиянам не нужно будет предоставлять документы для получения налогового вычета при покупке квартиры.

Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру, — объяснил премьер.

Теперь для получения права на имущественный вычет достаточно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, которое сформируется автоматически, после чего автоматизированная система Федеральной налоговой службы обработает информацию, обратившись к необходимым источникам, в том числе в банк, который выдал ипотеку. Если решение по вычету будет положительным, то средства будут переведены на счёт налогоплательщика.

Важно, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени, а главное — при минимальных усилиях заявителя, — отметил премьер.

По его словам, денежные средства поступят на счёт не в течение трёх месяцев, как это принято сейчас, а намного раньше.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти не рассматривают расширение льготной ипотеки в 6,5% на вторичное жильё. Он подчеркнул, что льготная программа позволила улучшить жилищные условия более 300 тысяч семей и во время пандемии поддержать строительную отрасль.