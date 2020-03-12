https://static.news.ru/photo/69fae706-649e-11ea-a11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/Global Look Press

Зампред правительства Виктория Абрамченко поручила создать рабочую группу, которая обсудит концепцию «расширенной ответственности производителей» за утилизацию отходов. В неё войдут представители бизнес-объединений.

Также в обсуждении примут участие сотрудники Росприроднадзора, Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минфина, Минсельхоза, ППК РЭО, ФНС, ФАС и ФТС. В результате будет проведена комплексная оценка предложений, после которой создадут отраслевой документ с выгодной моделью для граждан, участников потребительского рынка, региональных операторов и переработчиков вторсырья.

Поскольку концепция РОП должна обеспечить переход к экономике замкнутого цикла, обсуждать механизм нужно с ведомствами экономического блока и отраслевыми министерствами. <...>Экономическая модель в конечном счёте должна привести к устранению перекоса финансовых обязательств в сторону граждан и сбалансировать ответственность, — рассказала Абрамченко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Российский экологический оператор считает, что реформа института расширенной ответственности производителя (РОП) не приведёт к увеличению потребительских цен.