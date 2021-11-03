В России упростили систему получения ИНН

В России упрощается система получения ИНН (идентификационного номера налогоплательщика). Теперь получить его или внести изменения в данные можно будет без личного обращения в налоговый орган или в МФЦ, достаточно иметь личный кабинет на портале госуслуг. Информация об этом внесена в пакет поправок в Налоговый кодекс, список поправок был одобрен правительством РФ, говорится на сайте кабмина.

Теперь на Едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учёт в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Госдуму в установленном порядке, — говорится в списке решений, принятых правительством на заседании 3 ноября.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, процесс перехода различных услуг в электронный формат будет реализовываться и впредь. По мнению политика, это сократит возможности для бюрократических проволочек, что особенно актуально в сложившейся с распространением коронавируса ситуации.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2022 года в России появится возможность оформления электронных дубликатов бумажных документов. В их числе — военный билет, диплом об образовании, свидетельства ЗАГС, выданные за границей, и многие другие важные бумаги.