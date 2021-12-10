Правительство России выделило допсредства для выплат малоимущим семьям

Малоимущим семьям решением правительства РФ было выделено почти 14 миллиардов рублей для осуществления выплат на детей в возрасте от восьми до 17 лет, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. В среднем сумма выплат на территории страны составляет около 5,5 тысячи рублей.

Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 миллиардов рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Как сообщается, ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей были введены по инициативе президента России с 1 июля. Получать их могут как мамы, так и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребёнка, установленного в регионе. В среднем сумма выплат составляет около 5,5 тысячи рублей ежемесячно.

На данный момент подобные выплаты назначены семьям, в которых в общем числе растёт более 1,3 миллиона детей. Летом на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 миллиарда рублей. В нынейшней ситуации дополнительные средства также будут выделены из резервного фонда правительства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 13 890 рублей. Во втором чтении глава государства предложил увеличить минимальный размер оплаты труда на 8,6%.