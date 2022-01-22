Правительство России утвердило план по борьбе с «омикрон»-штаммом

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План дополнительных мер для борьбы с «омикрон»-штаммом коронавируса утверждён правительством России, сообщила 22 января пресс-служба кабмина. Руководители регионов по поручению премьера Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, — говорится в сообщении.

Документ был вынесен на обсуждение 18 января, оно прошло в рамках расширенного заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль, — отметили в кабмине.

Отдельный блок поручений премьер-министра Михаила Мишустина касается оказания медицинской помощи больным с коронавирусом. В частности, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) совместно со своими региональными подразделениями и медстраховщиками обязан в срок до 24 января обеспечить передачу результатов экспертизы качества медпомощи в региональные медицинские ведомства для оценки и оперативного реагирования. Отчёты по этому вопросу в правительство фонд должен передавать еженедельно.

Региональным минздравам рекомендовано анализировать результаты оценки качества медпомощи и по итогам проводить необходимую работу с медицинскими организациями, — сказали в правительстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — до 1 февраля.

21 января в России было зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом за весь период пандемии. За сутки в стране официально выявили 49 513 новых случаев заражения. Также рекордный прирост зафиксирован в Москве — там заболели 15 987 человек.