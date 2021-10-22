Правительство России уточнило, какие учреждения закроют в нерабочие дни

Учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни. Медицинские учреждения продолжат оказывать круглосуточную неотложную помощь. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней, — говорится в списке решений, принятых на заседании кабинета министров.

Кроме того, стало известно, что россиянам без документов о вакцинации или перенесённом COVID-19 при госпитализации в федеральные медучреждения будут делать экспресс-тесты. Нерабочие дни в Москве продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1072 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 784 человека.

Рекордсменом по новым заболевшим традиционно стала Москва — 5279 новых случаев. Следом идут Санкт-Петербург с 3297 заболевшими и Подмосковье с 3030 случаями. Также впервые больше одной тысячи случаев выявили в Самарской области — там зафиксировали 1093 заражённых.