Правительство России направит более 76,5 млрд рублей на оплату больничных

Правительство России дополнительно направит более 76,5 млрд рублей на выплату пособий по листкам нетрудоспособности, выданным в феврале и первой половине марта 2022 года. Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства, это связано с распространением коронавируса и сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, для того чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объёме, — пояснил глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова назвала главные последствия влияния штамма «омикрон» на российскую экономику. По её словам, опасность «омикрона» заключается не в возможных локдаунах по всему миру, а в том, что в силу широкой распространяемости вируса большое количество людей выбывает из трудовой деятельности и оказывается на больничном.

Распространение штамма новой коронавирусной инфекции «омикрон» характеризуется высокой заболеваемостью, так как вирус быстро распространяется. Количество заболевших в России начиная с 29 января ежедневно превышает 100 тысяч человек.