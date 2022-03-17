Правительство России направит 40 млрд рублей на поддержку занятости

Правительство России намерено направить 40 млрд рублей на поддержку занятости населения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Больше половины из этой суммы пойдёт на создание временных вакансий для граждан, которые могут быть уволены, пишет РИА Новости.

Сегодня правительство выделит существенное финансирование на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости, которые вошли в план первоочередных мероприятий. В общей сложности это почти 40 миллиардов рублей, — сказал глава кабмина.

По словам премьера, такой поддержкой смогут воспользоваться около 400 тысяч человек.

Кроме того, Мишустин сообщил, что 7 млрд рублей будут потрачены на профессиональное обучение работников промышленных предприятий. Премьер уточнил, что россияне смогут получить дополнительное образование в случае переориентации производства. Данная мера коснётся 125 тысяч рабочих.

Остальные средства — почти 6 миллиардов рублей — пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания ещё не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть своё дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых, — рассказал премьер.

Помимо этого, в ходе заседания правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что выплаты на детей от восьми до 16 лет из семей с низкими доходами начнутся в мае и будут начисляться за период с 1 апреля. Он потребовал оперативно учитывать материальное положение таких граждан и быстрее направлять им помощь от государства, особенно если родители потеряли работу.