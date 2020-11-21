Правительство РФ выделит деньги на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8fb75ddc-2be3-11eb-b68e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство одобрило проект распоряжения о выделении средств на предупреждение распространения COVID-19.

По данным пресс-службы кабмина, проект о выделении денег в 2020 году управлению делами президента направлен на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — указано в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России внесло изменения в правила предоставления туроператорам субсидий на возмещение затрат, связанных с пандемией коронавируса. Правилами было установлено, что поддержка от государства предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Однако часть туроператоров начали делать это раньше, следуя рекомендациям Роспотребнадзора.

На 21 ноября было выявлено 24 822 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 064 748 человек. Общее количество летальных исходов составляет 35 778, из них 467 — за последние сутки. Вылечился 26 021 человек. Это стало рекордным показателем в стране за весь период пандемии. Таким образом, общее число излечившихся составило 1 577 435 человек.