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В Трудовой кодекс РФ внесены поправки, касающиеся правил ухода работающего населения страны в отпуска.

В частности, они затрагивают сроки выплаты сотрудникам отпускных. Теперь работодатель обязан выплатить отпускные за три рабочих дня до начала согласованного отпуска. Раньше это должно было быть сделано за три календарных дня до ухода в отпуск, передаёт NR .

В законе будет прописано, что если заявление сотрудник написал в срок, то отпускные выплачиваются за три рабочих дня. То есть в новой редакции закона будут фигурировать уже рабочие дни, — пояснили в Роструде.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники Горьковского автозавода (входит в группу ГАЗ) ушли в оплачиваемый отпуск с 9 по 24 января включительно. На работу после корпоративного отпуска они выйдут 27 января.