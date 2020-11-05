Правительство РФ расширит соцгарантии для военнослужащих

https://static.news.ru/photo/6f9bbd84-1f4c-11eb-8001-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ расширяет социальные гарантии для военнослужащих. В частности, вводится запрет на их выселение из служебного жилья, если у них нет иного места жительства.

Эта тема была включена в повестку дня заседания кабинета министров. Премьер Михаил Мишустин отметил, что необходимо решить вопрос обеспечения жильём военнослужащих, контрактников, в том числе уволенных со службы.

Обсудим законопроект, который совершенствует механизм предоставления им и их семьям служебного и постоянного жилья, — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Премьер подчеркнул, что перечень лиц, имеющих право на получение жилья вне очереди, растёт. В их числе — Герои России и те, кто отслужил по контракту 10 лет и был уволен по состоянию здоровья. По словам Мишустина, законопроект предполагает запрет на исключение военнослужащего из очереди на служебное жилье и на прекращение выплаты ему денежной компенсации за наём квартиры в том случае, если он купил или построил жильё по месту прохождения службы.

Мишустин убеждён, что принятие этого законопроекта даст больше социальных гарантий военнослужащим. Кроме того, эффективность использования специализированного жилого фонда возрастёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ разрешит молодым семьям оформлять связанные с покупкой недвижимости выплаты через Единый портал госуслуг. Мишустин пообещал внести изменения в нормативные акты. По его словам, соответствующее постановление уже разработано.